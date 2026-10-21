Россиянам объяснили, как отличить настоящую скидку от маркетинговой уловки

Чтобы не переплатить на сезонной распродаже, нужно проанализировать историю стоимости товара и динамику спроса. Только покупка по цене ниже рыночной может считаться выгодной. Об этом маркетолог, бренд-стратег Анастасия Любарская сообщила агентству «Прайм» .

«Главное правило простое: настоящая скидка — это не цифра на ценнике, а возможность купить нужный товар дешевле его обычной рыночной цены», — объяснила она.

Маркетолог объяснила принцип распродажи на примере кондиционера. Осенью его могли бы выставить за 48 тысяч рублей, со скидкой 12 тысяч относительно летнего ценника. Однако весной он стоил еще меньше, 45 тысяч рублей, а подорожал из-за повышенного спроса во время жары. В этом случае сезонная акция, по словам Любарской, невыгодна.

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