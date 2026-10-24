360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В ОП рассказали, что может войти в полис ОМС для домашних животных

    Зампред комиссии ОП Машаров: в ОМС для животных войдет базовый перечень услуг

    Фото: Медиасток.рф

    В Общественной палате России предложили ввести полис ОМС для питомцев. Он поможет оказывать ветеринарные услуги бесплатно или с минимальными затратами. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

    «В условный аналог ОМС для животных будет входить базовый перечень услуг. Что касается сложных операций, они, скорее всего, останутся платными», — уточнил он.

    По словам Машарова, реформа ветпомощи повысит ответственность клиник за каждого пациента и позволит выявлять учреждения, оказывающие некачественные услуги или безосновательно завышающие цены.

    Какие еще преимущества даст ОМС для кошек и собак, читайте в материале 360.ru.

    Читайте также

    Опрос ВКонтакте и Наука Mail: пользовательский контент стал главным ориентиром при выборе товаров

    Прожившая более 10 лет во Вьетнаме россиянка развеяла миф о дешевой жизни

    Поддубный предупредил, что выполнение простых заданий в интернете может обернуться тюрьмой

    Опрос ВКонтакте и Наука Mail: пользовательский контент стал главным ориентиром при выборе товаров

    Прожившая более 10 лет во Вьетнаме россиянка развеяла миф о дешевой жизни

    Поддубный предупредил, что выполнение простых заданий в интернете может обернуться тюрьмой