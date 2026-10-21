Специалист по этикету Перевалова объяснила, когда можно перекусить в транспорте

Эксперт Перевалова: в транспорте можно перекусить, если еда не мешает пассажирам

Этикет допускает еду и напитки в общественном транспорте без неудобств для окружающих. Об этом рассказала эксперт по этикету Анастасия Перевалова, сообщает kp.ru .

Для перекуса подойдет еда без сильного запаха, которая не испачкает людей или салон. Пить можно из термоса или закрывающейся бутылки. Одноразовые стаканы даже с крышкой могут пролиться при резком торможении или толчке.

В Московском метро действуют и официальные ограничения: нельзя есть и пить из открытой тары при риске испачкать пассажиров, вагон или оборудование. За нарушение могут выписать штраф в 1000 рублей.

В поездах прием пищи естественен: поездка длится от часа до нескольких суток. Однако Перевалова посоветовала по возможности не брать вареные яйца — при долгом хранении они сильно пахнут. Время для еды с выраженным запахом можно согласовать с соседом по купе.

Откидные столики в вагонах Московского центрального кольца, по мнению эксперта, скорее всего, предусмотрены для перекуса. Но их наличие не отменяет главного требования — не мешать другим, не обливать и не пачкать их.

Кофе на ходу уже стал нормой, отметила Перевалова. При этом она рекомендовала выделить хотя бы пять минут и спокойно выпить его сидя: это вопрос не дурного тона, а здоровья.