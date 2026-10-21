Специалист по этикету Перевалова объяснила, когда можно перекусить в транспорте
Эксперт Перевалова: в транспорте можно перекусить, если еда не мешает пассажирам
Этикет допускает еду и напитки в общественном транспорте без неудобств для окружающих. Об этом рассказала эксперт по этикету Анастасия Перевалова, сообщает kp.ru.
Для перекуса подойдет еда без сильного запаха, которая не испачкает людей или салон. Пить можно из термоса или закрывающейся бутылки. Одноразовые стаканы даже с крышкой могут пролиться при резком торможении или толчке.
В Московском метро действуют и официальные ограничения: нельзя есть и пить из открытой тары при риске испачкать пассажиров, вагон или оборудование. За нарушение могут выписать штраф в 1000 рублей.
В поездах прием пищи естественен: поездка длится от часа до нескольких суток. Однако Перевалова посоветовала по возможности не брать вареные яйца — при долгом хранении они сильно пахнут. Время для еды с выраженным запахом можно согласовать с соседом по купе.
Откидные столики в вагонах Московского центрального кольца, по мнению эксперта, скорее всего, предусмотрены для перекуса. Но их наличие не отменяет главного требования — не мешать другим, не обливать и не пачкать их.
Кофе на ходу уже стал нормой, отметила Перевалова. При этом она рекомендовала выделить хотя бы пять минут и спокойно выпить его сидя: это вопрос не дурного тона, а здоровья.