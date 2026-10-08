Рейсы из Стамбула развернулись обратно над Саудовской Аравией

Турецкие самолеты, направлявшиеся из Стамбула в Эр-Рияд, вернулись в аэропорты вылета. Об этом РИА «Новости» сообщили в двух стамбульских аэропортах.

Речь идет о рейсах Turkish Airlines и AJet. Самолет TK246 вылетел в 21:59 по московскому времени, но уже через 35 минут повернул назад и приземлился в Стамбуле в 23:20. Причины разворота не уточнили.

Рейс TK140 поднялся в небо в 20:43. Примерно через два часа он развернулся, находясь на севере Саудовской Аравии. Его прибытие в Стамбул ожидали около 02:00. Экипаж рейса VF213 авиакомпании AJet развернулся через 50 минут после вылета.

Накануне йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об ударах по аэропорту Эр-Рияда ракетами и беспилотниками. Также они атаковали территорию НПЗ Saudi Aramco в городе Рабиг, там начался пожар.

В тот же день международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии приостановил работу.