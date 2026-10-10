В четырех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

В московских аэропортах сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации .

Ограничения в 08:09 ввели во Внукове, Домодедове, Жуковском и Шереметьеве. В ведомстве пояснили, что это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Пресс-служба Внукова сообщала, что аэропорт прекратил прием и выпуск самолетов. Пассажиров просят проверять статус рейса перед поездкой и следить за сообщениями авиакомпаний.

В Шереметьеве заявили, что ограничения ввели в периметре воздушного пространства из-за сигнала «ковер». Там предупредили о возможных корректировках расписания.

«В связи с мерами по обеспечению безопасности полетов пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», — подчеркнули в пресс-службе авиагавани.

Спустя 40 минут ограничения сняли во всех четырех аэропортах.

За время ограничений во Внукове 9 октября 15 самолетов перенаправили на запасные аэродромы.