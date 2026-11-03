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    Специалист Лимонова заметила, что нейросети не обеспечивают качество работы без человека

    Работодатели пересматривают сокращения после попыток заменить людей алгоритмами. С эффектом «ИИ-бумеранга» может столкнуться и российский бизнес, сообщает Радио «КП».

    Директор по развитию кадрового агентства Staff-Up Елена Лимонова объяснила, что компании переоценили возможности нейросетей. Системам не хватает самостоятельности в принятии решений и анализе данных. Особенно заметны проблемы в продажах и маркетинге: убедительный на вид контент нередко лишен смысла и осмысления информации.

    ИИ справляется с типовыми документами, обработкой больших массивов информации и сопоставлением показателей. Но сотрудник должен проверять результат, критически оценивать его и дополнять собственными решениями. Важны системное мышление и точная постановка задач: технология не заменяет знания.

    «ИИ-бумеранг» особенно затрагивает менеджеров в финансах, маркетинге, юриспруденции и здравоохранении. По словам Лимоновой, при наличии выбора сильный кандидат может отказаться возвращаться к прежнему работодателю.

    В России дефицит кадров пока усиливает позиции соискателей. За год число регионов со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей выросло с 12 до 17. Лимонова связала это прежде всего с конкуренцией за сотрудников, а не с ростом покупательной способности.

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