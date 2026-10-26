Москвичам раскрыли способ получить 10 млн рублей при обмене квартиры

Москвичи смогут получить готовый инвестиционный капитал при обмене трехкомнатной квартиры на однокомнатную в том же районе. Речь идет о сумме до 10 миллионов рублей, рассказал агентству «Прайм» бизнес-консультант Эмиль Халимов.

Экономист объяснил, что такой вариант может подойти семье, где взрослые дети уже живут отдельно. Пара сможет сэкономить на оплате капитального ремонта, содержания дома и ЖКУ, которые в большинстве многоэтажек рассчитывают, исходя из площади квартиры.

Халимов напомнил, что в этом году в столице минимальный взнос за капремонт составил 32,36 рубля за метр в месяц. Если речь идет о ЖКУ, то тариф на отопление вырос примерно на 11% с 1 октября.

«Налоговый кодекс освобождает от налога на имущество 20 квадратных метров любой квартиры. При переезде из 90 метров в 45 налог начисляется на стоимость 25 метров вместо 70, и база становится почти втрое меньше», — сказал эксперт.

Полученные в результате обмена дополнительный 10 миллионов рублей можно распределить на счета в нескольких банках, где они будут застрахованы. Кроме того, средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков сейчас составила 13,6%, что может принести до 1,3 миллиона рублей в год, причем часть суммы будет освобождена от налогов. Это принесет чистыми примерно 96 тысяч рублей в месяц.

Россиянам ранее напомнили, что на ребенка можно оформить квартиру, дом, комнату или долю в собственность.