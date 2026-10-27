Путин назвал Африку континентом будущего

Африку ждут значительные перемены заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы считаем Африку континентом будущего. Молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и к повышению уровня жизни», — отметил российский лидер.

По мнению Путина, этот фактор неизбежно приведет к системным изменениям на континенте.

Он проинформировал африканских коллег, что Россия продвигает в рамках БРИКС идею создания новой инвестиционной платформы, рассчитанной прежде всего на быстро растущие рынки.

Президент подчеркнул, что в этом проекте Африка должна занять одно из первых мест.

Ранее на саммите Путин перечислил факторы, приведшие к дестабилизации газового рынка. Он назвал подрыв «Северных потоков» прямым террористическим актом.