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    Путин назвал Африку континентом будущего

    Фото: 360.ru

    Африку ждут значительные перемены заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании восьмого саммита Форума стран — экспортеров газа в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «Мы считаем Африку континентом будущего. Молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию и к повышению уровня жизни», — отметил российский лидер.

    По мнению Путина, этот фактор неизбежно приведет к системным изменениям на континенте.

    Он проинформировал африканских коллег, что Россия продвигает в рамках БРИКС идею создания новой инвестиционной платформы, рассчитанной прежде всего на быстро растущие рынки.

    Президент подчеркнул, что в этом проекте Африка должна занять одно из первых мест.

    Ранее на саммите Путин перечислил факторы, приведшие к дестабилизации газового рынка. Он назвал подрыв «Северных потоков» прямым террористическим актом.

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