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    Креативно-туристический комплекс создадут в селе Федоскино

    Фото: Фото: Тигран Ширинян

    В Подмосковье представили проект создания креативно-туристического комплекса на базе Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Презентация прошла 30 октября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в рамках Дней креативной экономики. Проект представил председатель совета директоров фабрики Сергей Гладкин. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов и министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

    В ходе презентации подписали соглашение о взаимодействии между министерством культуры и туризма Московской области и АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи». Документ подписали Кузнецов и Гладкин.

    В структуру комплекса войдут интерактивный выставочный комплекс, гостиница на 120 номеров, банный комплекс и усадьба Лукутиных. Ядром станет фабрика, основанная более 230 лет назад.

    «Наша цель — сделать Федоскино крупным культурным и туристическим центром, сохранив историческое производство и создав новые возможности для художников, мастеров и гостей фабрики», — поделился Гладкин.

    Проект получил поддержку федеральных и региональных органов власти. Дни креативной экономики прошли в Санкт-Петербурге с 28 по 30 октября, в них приняли участие более 2 тыс. делегатов из России и других стран.

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