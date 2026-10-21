Фейк: ФССП запланировала в 1,5 раза увеличить сборы за счет доступа к базам данных

Глава ФССП Аристов не сообщал о планах увеличить сборы в полтора раза

Федеральная служба судебных приставов России увеличит сборы за счет получения свободного доступа к данным о должниках. Такая информация распространилась в Сети, но не соответствует действительности.

На видео, опубликованным на странице «Бремя времени», в TikTok, запечатлено выступление с трибуны похожего на главного судебного пристава России Дмитрия Аристова мужчины. Он объявил, что ФССП планирует увеличить сборы с граждан в полтора раза.

Этого результата удастся достичь за счет расширения штата службы судебных приставов участниками СВО, получения свободного доступа к данным банков, ФНС, Соцфонда, Росреестра и ГИБДД. Все это, по словам спикера, упростит процесс взыскания.

Правда

Ролик оказался дипфейком. Его создали на основе кадров с правительственного часа на 588-м пленарном заседании Совета Федерации России 2 апреля 2025 года с участием Аристова. Стенограмма выступления опубликована на сайте верхней палаты парламента.

Глава ФССП доложил сенаторам об итогах работы и перспективах развития. В частности, Аристов представил службу судебных приставов как социальный институт, среди приоритетов которого — цифровая доступность госуслуг, защита участников СВО, детей-сирот и получателей алиментов. Но он не объявлял о планах увеличить сборы в полтора раза в связи с вновь открывшимся доступом к базам данных ведомств.