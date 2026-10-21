Фейк: ФССП запланировала в 1,5 раза увеличить сборы за счет доступа к базам данных
Глава ФССП Аристов не сообщал о планах увеличить сборы в полтора раза
Федеральная служба судебных приставов России увеличит сборы за счет получения свободного доступа к данным о должниках. Такая информация распространилась в Сети, но не соответствует действительности.
Фейк
На видео, опубликованным на странице «Бремя времени», в TikTok, запечатлено выступление с трибуны похожего на главного судебного пристава России Дмитрия Аристова мужчины. Он объявил, что ФССП планирует увеличить сборы с граждан в полтора раза.
Этого результата удастся достичь за счет расширения штата службы судебных приставов участниками СВО, получения свободного доступа к данным банков, ФНС, Соцфонда, Росреестра и ГИБДД. Все это, по словам спикера, упростит процесс взыскания.
Правда
Ролик оказался дипфейком. Его создали на основе кадров с правительственного часа на 588-м пленарном заседании Совета Федерации России 2 апреля 2025 года с участием Аристова. Стенограмма выступления опубликована на сайте верхней палаты парламента.
Глава ФССП доложил сенаторам об итогах работы и перспективах развития. В частности, Аристов представил службу судебных приставов как социальный институт, среди приоритетов которого — цифровая доступность госуслуг, защита участников СВО, детей-сирот и получателей алиментов. Но он не объявлял о планах увеличить сборы в полтора раза в связи с вновь открывшимся доступом к базам данных ведомств.
Утверждение о том, что ФССП недавно получила доступ к данным ФНС, Социального фонда, Росреестра и ГИБДД, благодаря чему взыскание упростилось, некорректно. Это право появилось у судебных приставов много лет назад, оно предусмотрено Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Согласно пункту второму части первой статьи 64, пристав вправе запрашивать у госорганов и организаций необходимые сведения, в том числе персональные данные. Часть восьмая статьи 69 отдельно устанавливает, что для определения имущественного положения должника пристав и ФССП могут делать это в автоматическом режиме.
Интересно
Закон также прямо предусматривает информационный обмен ФССП с налоговыми органами, банками и органами государственной регистрации прав на имущество через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), причем на ответ дается три дня.
Таким образом, ФССП не получала в 2026 году принципиально нового доступа к базам, этот механизм уже существовал. Речь могла идти об автоматизации, расширении или техническом совершенствовании уже существующего обмена данными, но не о появлении у приставов впервые самого права получать такие сведения.
Таким образом, опубликованная в Сети информация недостоверна. Видео выступления Аристова является дипфейком, а ФССП не получала принципиально нового доступа к личным данным неплательщиков.
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