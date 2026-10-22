Россиянам объяснили, как банки проверят смартфоны на вирусы и запретят переводы

Новый механизм защиты россиян от мошенничества заключается в том, что банковские приложения начнут проверять смартфоны на предмет вредоносного ПО и блокировать операции. Об этом сообщил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

«То есть мобильный банк сразу фиксирует часть специфических программных средств, которые установлены на телефоне. И здесь действительно возможен отказ в операциях», — объяснил он.

Очистить смартфон от вируса можно с помощью специальных программ. Бархота сообщил, что менять устройство не придется.

Когда банки начнут блокировать операции с зараженных устройств и как будет проходить проверка — в материале 360.ru.