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    Россиянам объяснили, как банки проверят смартфоны на вирусы и запретят переводы

    Финэксперт Бархота: мобильный банк остановит перевод с зараженного смартфона

    Фото: РИА «Новости»

    Новый механизм защиты россиян от мошенничества заключается в том, что банковские приложения начнут проверять смартфоны на предмет вредоносного ПО и блокировать операции. Об этом сообщил 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

    «То есть мобильный банк сразу фиксирует часть специфических программных средств, которые установлены на телефоне. И здесь действительно возможен отказ в операциях», — объяснил он.

    Очистить смартфон от вируса можно с помощью специальных программ. Бархота сообщил, что менять устройство не придется.

    Когда банки начнут блокировать операции с зараженных устройств и как будет проходить проверка — в материале 360.ru.

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