Россиянам напомнили, какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

Юрист Фаст: до 1 декабря нужно заплатить налоги на землю, имущество и транспорт

До 1 декабря жители России должны заплатить налог на имущество, а также земельный и транспортный. Об этом сообщила РИА «Новости» адвокат, председатель нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст.

«К 1 декабря россияне должны заплатить налог на имущество физических лиц — его платят собственники квартир, домов, комнат, гаражей и машино-мест», — отметила юрист.

Хозяевам дачных и садовых участков, а также предназначенных для индивидуального жилья, также начислят земельный налог, а владельцам автомобилей, мотоциклов, катеров и другой подобной техники — транспортный. Срок их уплаты — также до 1 декабря.

В уведомлениях, поступающих от ФНС, Фаст посоветовала перепроверить кадастровую стоимость, площадь объектов и учтены ли льготы.

Ранее заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин рассказал, что в России планируют разработать единый переходный налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых.