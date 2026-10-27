360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам напомнили, какие налоги нужно заплатить до 1 декабря

    Юрист Фаст: до 1 декабря нужно заплатить налоги на землю, имущество и транспорт

    Фото: 360.ru

    До 1 декабря жители России должны заплатить налог на имущество, а также земельный и транспортный. Об этом сообщила РИА «Новости» адвокат, председатель нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст.

    «К 1 декабря россияне должны заплатить налог на имущество физических лиц — его платят собственники квартир, домов, комнат, гаражей и машино-мест», — отметила юрист.

    Хозяевам дачных и садовых участков, а также предназначенных для индивидуального жилья, также начислят земельный налог, а владельцам автомобилей, мотоциклов, катеров и другой подобной техники — транспортный. Срок их уплаты — также до 1 декабря.

    В уведомлениях, поступающих от ФНС, Фаст посоветовала перепроверить кадастровую стоимость, площадь объектов и учтены ли льготы.

    Ранее заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин рассказал, что в России планируют разработать единый переходный налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых.

    Читайте также

    Фейк: ФССП запланировала в 1,5 раза увеличить сборы за счет доступа к базам данных

    Пресс-служба ФССП России

    Российские банки начнут отклонять переводы с устройств с вредоносным ПО

    ФНБ в 2026 году планируют пополнить на один триллион рублей

    Фейк: ФССП запланировала в 1,5 раза увеличить сборы за счет доступа к базам данных

    Пресс-служба ФССП России

    Российские банки начнут отклонять переводы с устройств с вредоносным ПО

    ФНБ в 2026 году планируют пополнить на один триллион рублей