Замбия захотела поставлять в Россию говядину и помидоры

Замбия рассчитывает начать поставки в Россию сельскохозяйственной продукции. Об этом РИА «Новости» рассказал первый секретарь посольства страны в Москве Абин Мвинга.

Дипломат отметил, что у Замбии есть серьезный потенциал для экспорта сельхозпродукции. В разговоре на полях замбийской экспозиции на саммите «Россия — Африка» он перечислил сообщил, что в Замбия производит много помидоров, соевых бобов и говядины.

«Что касается говядины, Россия — это тот рынок, где нам нужно быть», — сказал Мвинга.

Ранее стало известно, что в этом году через Большой морской порт Санкт-Петербурга ввезли более 400 тысяч тонн продукции животного происхождения из Бразилии, Китая, Чили, Эквадора, Аргентины, Индии и ряда других стран.