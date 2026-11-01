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    Замбия захотела поставлять в Россию говядину и помидоры

    Дипломат Мвинга: Замбия хочет поставлять в Россию томаты и говядину

    Фото: 360.ru

    Замбия рассчитывает начать поставки в Россию сельскохозяйственной продукции. Об этом РИА «Новости» рассказал первый секретарь посольства страны в Москве Абин Мвинга.

    Дипломат отметил, что у Замбии есть серьезный потенциал для экспорта сельхозпродукции. В разговоре на полях замбийской экспозиции на саммите «Россия — Африка» он перечислил сообщил, что в Замбия производит много помидоров, соевых бобов и говядины.

    «Что касается говядины, Россия — это тот рынок, где нам нужно быть», — сказал Мвинга.

    Ранее стало известно, что в этом году через Большой морской порт Санкт-Петербурга ввезли более 400 тысяч тонн продукции животного происхождения из Бразилии, Китая, Чили, Эквадора, Аргентины, Индии и ряда других стран.

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