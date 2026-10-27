Фейк: Москва столкнулась с дефицитом товаров и рекордным ростом цен

В Сети распространилась информация о том, что Москва якобы столкнулась с острой нехваткой товаров и рекордным ростом цен. Авторы публикаций утверждают, что из-за сокращения импорта и нарушения логистических цепочек в столичных магазинах пустеют полки, а товары первой необходимости стремительно дорожают. 360.ru проверил эти сообщения.

Фейк

В соцсетях появились сообщения о серьезных проблемах на розничном рынке Москвы. Утверждается, что из-за нарушенных цепочек поставок и сокращения импорта столичные магазины столкнулись с нехваткой товаров, а цены на продукцию первой необходимости резко выросли.

Авторы публикаций заявляют, что инфляция в Москве достигла рекордных значений и существенно превысила средние показатели прошлых лет.

По их словам, сильнее всего проблемы затронули высокотехнологичную продукцию, бытовую технику и медикаменты. Попытки переориентировать импорт на альтернативные направления пока не перекрывают возникшие бреши, а логистические издержки напрямую закладываются в конечную стоимость для потребителей.

Также утверждается, что предприниматели вынуждены сокращать ассортимент и предлагать покупателям более дешевые аналоги. При этом рост цен якобы затронул не только магазины, но и сферу услуг, общественное питание и коммунальные платежи.

В результате москвичам, как утверждают авторы публикаций, приходится пересматривать семейные бюджеты и отказываться от крупных покупок. При этом неназванные аналитики прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, если экономические условия не изменятся.

Правда

Распространяемые сообщения смешивают реальные изменения потребительских цен с неподтвержденными утверждениями о массовом дефиците товаров. При этом официальная статистика не подтверждает заявления о рекордной инфляции в Москве.

По данным Банка России, в сентябре 2026 года годовая инфляция в столице составила 4,67%. Для сравнения: в декабре 2024 года этот показатель достигал 10,09%.

Если рассматривать изменение цен за месяц, то в сентябре 2026 года потребительские товары и услуги в Москве подорожали всего на 0,06% по сравнению с августом.

При этом годовая инфляция в столице была ниже общероссийской. В сентябре показатель по стране составлял 6,35%, тогда как в Москве — 4,67%.

Для сравнения, в сентябре 2024 года годовая инфляция в Москве составляла 9,67%, а в декабре того же года выросла до 10,09%.

Не подтверждаются и заявления о масштабном дефиците товаров. Динамика розничной торговли в Москве не указывает на общий кризис потребительского рынка.

По данным Росстата, которые приводит Аналитический центр Москвы, за январь — август 2026 года оборот розничной торговли в столице достиг 5,63 триллиона рублей. Это на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Для того чтобы снять сомнения по поводу роста торговли только за счет роста цен, приводятся данные по росту физического объема торговли за год более чем на 8%. Таким образом, утверждение о дефиците тоже несостоятельно.

В самом тексте поста бросаются в глаза обобщения, которые не позволяют доподлинно установить факты дефицита или рекордной инфляции. Фразы вроде: «Жители Москвы все чаще замечают пустеющие полки в магазинах и резкое подорожание товаров первой необходимости» не могут служить доказательством каких-либо проблем. Утверждение «основной удар пришелся по высокотехнологичным продуктам, бытовой технике и медикаментам» также говорит скорее о желании авторов поста придать больше значимости проблеме, которую они пытались «поднять».

Таким образом, информация о том, что в Москве наблюдается дефицит товаров и рекордная инфляция, не соответствует действительности. Данные ЦБ РФ говорят о том, что в сентябре инфляция в Москве составила 4,67% год к году и была почти на 2 процентных пункта ниже средней по России. Кроме того, показатель оказался в два раза ниже уровня на декабрь 2024 года, что уже разрушает тезис о рекордном уровне инфляции. А данные о дефиците опровергаются отчетов властей Москвы о торговле, где рост физического объема торговли более чем на 8% за год говорит о том, что всеобщего дефицита в Москве не наблюдается.

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