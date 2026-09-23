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    Специалист Чихринова посоветовала дачникам делать перегной из опавшей листвы

    Опавшие листья можно переработать в перегной или использовать для мульчирования почвы. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова объяснила, как подготовить листву и когда ее лучше убрать с участка, сообщает RT.

    Для приготовления перегноя листья нужно сложить в сетчатый короб в защищенном от ветра месте или в прочные мешки с отверстиями для воздуха и стока воды. По словам Чихриновой, измельченная листва разлагается быстрее и меньше слеживается. Сухие листья перед закладкой следует смочить, а затем поддерживать их влажность.

    Листовой перегной обычно созревает около двух лет. Срок зависит от породы дерева, влажности, температуры и степени измельчения. Холодной зимой разложение замедляется, поэтому эксперт советует оценивать готовность перегноя по состоянию материала. Часть опада можно добавить в компостер вместе со скошенной травой и овощными очистками, периодически перемешивая смесь.

    Листья также подойдут для мульчирования деревьев и кустарников. Чихринова рекомендует измельчить их и распределить рыхлым слоем толщиной 5–7 см, оставив свободное место вокруг стволов и побегов. Мокрой листвой не стоит плотно укрывать многолетники: растения могут выпреть.

    Листву с растений, которые в течение сезона были сильно поражены болезнью, эксперт не советует возвращать под те же деревья в виде свежей мульчи. Ее лучше собрать отдельно и передать на переработку растительных отходов, если такая возможность есть.

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