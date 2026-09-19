Выплаты по ОСАГО пересчитают по новым справочникам запчастей

Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% из-за обновления справочников средней стоимости автозапчастей с 19 сентября. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

В июле вступил в силу новый порядок формирования справочников, утвержденный Банком России. Теперь для определения средних цен используются только цены оригинальных запчастей, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены.

Цены аналогов учитывать не будут, если они более чем на 70% дешевле оригиналов. Средняя стоимость расходных материалов рассчитывается по рыночным ценам без скидок.

По оценкам РСА, средняя стоимость автозапчастей в новом справочнике выросла на 8,9% по сравнению с предыдущей редакцией. Рост по маркам Toyota, Mitsubishi и Honda составил около 13%, по Kia, Daewoo и Chery — 4,6-4,8%. Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и ВАЗ показали рост от 7,5% до 9,3%.

Новый справочник начнет применяться к ДТП, которые произойдут начиная с 19 сентября 2026 года.

Ранее Верховный суд России постановил, в каком виде должен быть полис ОСАГО при себе у автомобилистов. Водители могут пользоваться электронным документом и оставлять бумажный полис дома.

Депутат Госдумы Антон Немкин напомнил, что мошенники активно создают поддельные сайты страховых компаний. Они предлагают оформить электронный полис ОСАГО по «выгодной цене». Цель злоумышленников — похитить деньги с карт и персональные данные.