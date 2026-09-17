В России матери-героини автоматически начнут получать выплаты с 2027 года

Исаков: выплаты матерям-героиням с 1 января 2027 года будут автоматическими

Единоразовые выплаты в миллион рублей автоматически начнут получать матери-героини с 1 января 2027 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков РИА «Новости» .

Женщинам начислят сумму через Социальный фонд. Проект разработали сотрудники Минтруда России. Система сама увидит данные, как только будет подписан указ о присвоении звания.

По словам депутата, нововведение поможет избежать лишней бюрократии: теперь матерям-героиням не надо будет подтверждать свой статус.

Звание «Мать-героиня» присваивают за рождение и воспитание 10 и более детей. Женщинам вручают ордена, а также перечисляют выплату в размере одного миллиона рублей.

Недавно уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о новых ежегодных выплатах для родителей.