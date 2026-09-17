В России матери-героини автоматически начнут получать выплаты с 2027 года
Исаков: выплаты матерям-героиням с 1 января 2027 года будут автоматическими
Единоразовые выплаты в миллион рублей автоматически начнут получать матери-героини с 1 января 2027 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Владимир Исаков РИА «Новости».
Женщинам начислят сумму через Социальный фонд. Проект разработали сотрудники Минтруда России. Система сама увидит данные, как только будет подписан указ о присвоении звания.
По словам депутата, нововведение поможет избежать лишней бюрократии: теперь матерям-героиням не надо будет подтверждать свой статус.
Звание «Мать-героиня» присваивают за рождение и воспитание 10 и более детей. Женщинам вручают ордена, а также перечисляют выплату в размере одного миллиона рублей.
Недавно уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о новых ежегодных выплатах для родителей.