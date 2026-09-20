Активность москвичей на выборах могла спровоцировать ночная атака беспилотников ВСУ — МГИК
МГИК: атака БПЛА могла усилить желание москвичей проголосовать на выборах
Ночная массированная атака ВСУ на Московский регион могла спровоцировать активность москвичей на выборах. Такое мнение высказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, ее слова передало РИА «Новости».
Московский регион в ночь с субботы на воскресенье отразил самую массированную атаку беспилотников ВСУ. На всех рубежах обороны сбили более 1,6 тысячи дронов, 450 из них — на подлете к Москве.
«Видимо, стали еще активнее москвичи, солидаризировались и сказали: „Пойдем“. И те, кто даже не собирались, наверное, пришли в последний момент, потому что мы видели активность именно до самого последнего», — отметила Кириллова на заседании Мосгоризбиркома.
Москвичи показали рекордную явку на выборах, несмотря на попытки киевского режима сорвать процесс. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, действия Украины имели противоположный эффект: россияне сплотились вокруг своего лидера, президента Владимира Путина.