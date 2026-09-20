Ночная массированная атака ВСУ на Московский регион могла спровоцировать активность москвичей на выборах. Такое мнение высказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова, ее слова передало РИА «Новости».

Московский регион в ночь с субботы на воскресенье отразил самую массированную атаку беспилотников ВСУ. На всех рубежах обороны сбили более 1,6 тысячи дронов, 450 из них — на подлете к Москве.

«Видимо, стали еще активнее москвичи, солидаризировались и сказали: „Пойдем“. И те, кто даже не собирались, наверное, пришли в последний момент, потому что мы видели активность именно до самого последнего», — отметила Кириллова на заседании Мосгоризбиркома.

Москвичи показали рекордную явку на выборах, несмотря на попытки киевского режима сорвать процесс. По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, действия Украины имели противоположный эффект: россияне сплотились вокруг своего лидера, президента Владимира Путина.