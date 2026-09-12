Умер конструктор космического комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров

Ведущий инженер-конструктор советского космического комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации назвали ушедшего из жизни специалиста представителем легендарного поколения конструкторов, которые превращали невозможное в реальные проекты.

«Он участвовал в проектировании тяжелого межпланетного корабля для пилотируемого облета Венеры и Марса. А в качестве ведущего конструктора проектировал лунный орбитальный корабль и многоразовый ракетно-космический комплекс „Энергия-Буран“», — заявили в пресс-службе.

В Роскосмосе принесли соболезнования родным и близким конструктора и отметили, что Владимир Бугров навсегда останется частью истории отечественной космонавтики.

Уроженец Москвы и выпускник Московского авиационного института Владимир Бугров начинал свою карьеру конструктора в ОКБ-301 (сейчас НПО имени Лавочкина), а после полета Гагарина перешел в конструкторское бюро, известное сейчас как РКК «Энергия» имени Королева.

Бугров участвовал в разработке межконтинентальной крылатой ракеты «Буря», зенитного ракетного комплекса «Даль», проектировании тяжелого межпланетного корабля для пилотируемого облета Венеры и Марса, лунного орбитального корабля.

Также он входил в число кандидатов в космонавты для полета на Луну, в ходе которых лично испытал скафандр «Кречет-94». После выхода на пенсию Владимир Бугров открыл собственную фирму, которая занималась постройкой первой в России гоночной яхты для пересечения океанов.