Россиянам рассказали, как защитить себя от клещей

В сентябре началась вторая волна активности клещей. Роспотребнадзор рассказал, как защитить себя от укусов членистоногих.

В ведомстве отметили, что для клещей благоприятна теплая и влажная погода: они могут быть активными до первых устойчивых заморозков. Поэтому, если вы собрались в лес, стоит соблюдать правила безопасности.

Так, лучше всего на прогулку надеть светлую закрытую одежду. При этом нужно заправить рубашку в брюки, а брюки — в носки или высокую обувь. Открытые участки тела не помешает обработать репеллентами. Также необходимо осматривать себя и спутников каждые 15-20 минут.

Особое внимание стоит обратить на места с тонкой кожей: подмышки, шею, область за ушами, волосистую часть головы и под коленями. После возвращения домой также нужно осмотреть тело и вещи.

Если клещ все-таки присосался, необходимо обратиться за медпомощью.

Недавно россиянам объяснили, почему не надо бояться клещевого вируса из Китая. По словам директора Института медицинской паразитологии Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН и вирусолога Александра Лукашева, клещ — переносчик заболевания встречается крайне редко.