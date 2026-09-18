В 2026 году кассы самообслуживания в магазинах обошли обычные по популярности

В этом году кассы самообслуживания в супермаркетах впервые обошли по востребованности обычные кассы — свыше половины совершеннолетних экономически активных россиян предпочли расплачиваться там. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

«В 2026 году кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных касс. В ситуации, когда в супермаркете нет очередей на оплату покупок, россияне все чаще используют кассы самообслуживания», — показало исследование, в котором участвовали 1600 человек из разных уголков России.

Например, в 2024 году оплачивать покупки в обычную кассу приходили 50% респондентов, а через КСО — 44%. В 2025 году цифры сравнялись — по 47%. Сегодня самообслуживание обрело большую популярность — 55% против 40%.

Ранее юрист Кирилл Карпов заявил, что ошибки на кассах самообслуживания могут привести к переплате.