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    Садовод Воронова назвала конец октября лучшим сроком для сбора калины

    Калину на зиму лучше заготавливать в конце октября, когда ягоды полностью созреют. Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова посоветовала сохранять урожай без варки, сообщает MIR24.TV.

    Обычно калину собирают в конце октября — начале ноября. Воронова объяснила, что недозрелые ягоды могут еще не накопить весь набор полезных веществ. Калина содержит много витаминов и обладает антиоксидантными свойствами.

    Первые заморозки делают ягоды слаще. Но для пирогов и компотов с сахаром урожай можно снять и до морозов. Слишком долго ждать не стоит: плоды могут сморщиться, а вредители — повредить их. Эксперт рекомендует собирать ягоды, пока они остаются красивыми и тугими.

    Калину можно заморозить с веточками или без них. Другой способ — пропустить ягоды через мясорубку и смешать с сахаром в пропорции 1:1. Такое сырое варенье подходит для чая и начинок для пирогов и уже готово к употреблению.

    Воронова не советует варить калину: термическая обработка приводит к потере витаминов и других полезных веществ. Сырое варенье нужно держать в холодильнике, а не при комнатной температуре +24… +25 °C.

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