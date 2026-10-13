Садовод Воронова назвала конец октября лучшим сроком для сбора калины

Калину на зиму лучше заготавливать в конце октября, когда ягоды полностью созреют. Эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова посоветовала сохранять урожай без варки, сообщает MIR24.TV .

Обычно калину собирают в конце октября — начале ноября. Воронова объяснила, что недозрелые ягоды могут еще не накопить весь набор полезных веществ. Калина содержит много витаминов и обладает антиоксидантными свойствами.

Первые заморозки делают ягоды слаще. Но для пирогов и компотов с сахаром урожай можно снять и до морозов. Слишком долго ждать не стоит: плоды могут сморщиться, а вредители — повредить их. Эксперт рекомендует собирать ягоды, пока они остаются красивыми и тугими.

Калину можно заморозить с веточками или без них. Другой способ — пропустить ягоды через мясорубку и смешать с сахаром в пропорции 1:1. Такое сырое варенье подходит для чая и начинок для пирогов и уже готово к употреблению.

Воронова не советует варить калину: термическая обработка приводит к потере витаминов и других полезных веществ. Сырое варенье нужно держать в холодильнике, а не при комнатной температуре +24… +25 °C.