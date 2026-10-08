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    Туристов предупредили об опасности встречи с медведем на КБЖД

    Туристов призвали не посещать КБЖД в Иркутской области из-за медведей

    Фото: РИА «Новости»

    Пеший маршрут вдоль Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области закрыли из-за опасности встречи с медведем. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

    Инспекторы обнаружили признаки присутствия хищника между 101-м и 102-м километрами маршрута. Медведь добыл кабана и спрятал тушу, поэтому специалисты считают участок особенно опасным.

    «Это значит, что хищник будет охранять территорию и пищу. Любой человек, оказавшийся в этом месте, воспринимается как прямой конкурент», — отметили представители заповедника.

    Посещение КБЖД разрешили только на железнодорожном транспорте.

    «Пожалуйста, не рискуйте. Фотографии, адреналин или отлично проведенное время не стоят жизни и здоровья», — заключили в пресс-службе.

    Ранее рыбак в Приморском крае отбился от медведицы кулаками и удочкой, но получил серьезные ранения.

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