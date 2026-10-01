Проценты по вкладу и соцдоплата: что важно знать пенсионерам в 2026 году

С 2026 года изменились правила налогообложения прибыли от процентов. Ранее суммарный доход от депозитов, который не облагался налогом, составлял 210 тысяч за 2025 год, однако порог опустят — предварительно, до 160 тысяч рублей. А при превышении планки некоторые россияне рискуют остаться без отдельных соцвыплат. Подробности — в материале 360.ru.

Как будут рассчитывать налог на вклад в 2026 году В России граждане обязаны платить налоги с доходов, полученных как процент от вклада. Однако есть не облагаемый порог, и каждый год его пересматривают. Лимит напрямую зависит от максимальной ключевой ставки, которую определяет Центробанк. Процент умножают на миллион, и в результате получается сумма, освобожденная от налога законом. В 2025 году максимальная ключевая ставка составила 21%. Если умножить 0,21 на 1 000 000, получится 210 тысяч рублей. Если доход от процентов по вкладам суммарно не превышает эту цифру, платить налог не придется. В противном случае — даже при превышении в один рубль — от 13 налоговых процентов не убежать. В 2026-м максимальной ставкой пока считают 16%, однако период еще не закончился, поэтому важно говорить об этой цифре предварительно.

Фото: Медиасток.рф

Таким образом, пока сумма, которая не будет облагаться налогом с доходов от процентов по вкладам за 2026 год, составляет 160 тысяч рублей. За все, что сверху, придется заплатить.

Интересно Например, у человека на вкладе в 2026 году лежит 1,2 миллиона рублей под 12%. За год накопится 144 тысячи рублей процентов. Сумма меньше 160 тысяч, поэтому налогом не облагается.

Еще одно нововведение — доход с процентов по вкладам будут учитывать при расчете нуждаемости для получения социальных выплат, в том числе и для пенсионеров. Пожилой человек мог накопить за жизнь сбережения, которые положил на вклад или депозит под процент, и ежемесячно банк платил ему с этой суммы некий процент — подспорье и своего рода прибавку к пенсии. «Пенсионеры не становятся отдельной категорией налогоплательщиков и не получают особой льготы по НДФЛ с процентов, и возникает чувствительный пробел по вопросу социальных мер поддержки. Причина довольно простая: многие социальные меры предоставляются не просто по возрасту, а с учетом нуждаемости и совокупного дохода человека или семьи», — отметил в беседе с 360.ru налоговый юрист и консультант Константин Чупырь.

Фото: Пенсионеры в Москве / Медиасток.рф

Помимо пожилой части населения, нововведение может коснуться семей с детьми, получающих единое пособие, поскольку для них банковские проценты прямо участвуют в оценке нуждаемости. Соцфонд отдельно указывает, что учитываются проценты по вкладам всех членов семьи. Новое правило также могут применить и к малообеспеченным гражданам, которые получают субсидию на ЖКУ, но только если они имеют ощутимую сумму на счету в банке и получают с нее проценты, пояснил юрист. Какие социальные выплаты могут отменить из-за банковского вклада Компенсация ЖКУ. Ее платят, если расходы на коммуналку превышает 22% от месячного дохода.

Ежемесячное единое детское пособие. Право на него возникает, если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума.

Пособие для малоимущих семей.

Фото: Передача денег продавцу / Медиасток.рф

Региональные адресные меры: компенсации, доплаты, пособия малоимущим, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. Их перечень и критерии нужно проверять по региональному акту, так как при их расчете доход с процентов могут и не учитывать;

Социальная доплата к пенсии, которая зависит от конкретного правового режима доплаты и состава учитываемых доходов. Какие социальные выплаты не пересмотрят ни при каких условиях «Не все меры социальной поддержки пересмотрят. Например, обычную страховую пенсию из-за процентов по вкладу никто не отнимет, и федеральные льготы, предоставляемые по статусу, автоматически тоже не исчезают», — пояснил Чупырь. Наличие допдохода не затронет такие выплаты, как: страховая пенсия;

фиксированная выплата к ней;

пенсия по инвалидности;

пособие по потере кормильца.

Фото: Медиасток.рф