В ОП дали советы по защите детей от травли в школе

Машаров: при буллинге в школе родители могут обратиться в прокуратуру или суд

Родители, столкнувшиеся с травлей ребенка в школе, могут обратиться к администрации образовательного учреждения, в комиссию по урегулированию споров, органы образования или прокуратуру. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты по работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

При бездействии школы родители вправе пойти в суд. Основанием для иска могут стать причинение ребенку морального вреда и невыполнение образовательной организацией обязанности по обеспечению безопасности учащихся.

«Как правило, школа после вступления в судебный процесс начинает решать вопрос травли как со стороны учителя, так и со стороны учеников и их родителей. В большинстве случаев споры заканчиваются заключением мирового соглашения в суде», — объяснил общественник.

Машаров уточнил, что для судебного разбирательства потребуется подтвердить обстоятельства произошедшего. В зависимости от ситуации этими материалами могут стать медицинские документы, заключения специалистов, свидетельские показания, а также аудио- и видеозаписи.