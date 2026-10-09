Звезды поздравили «ВКонтакте» с 20-летием и рассказали, что для них значит соцсеть

Ольга Бузова, Баста и Аня Pokrov поздравили «ВКонтакте» с 20-летием и рассказали, что для них означает соцсеть. Об этом сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Баста сравнил платформу с легендой, с которой ему повезло жить и работать в одно время. Ольга Бузова отметила, что для нее «ВКонтакте» — соцсеть номер один в стране. Ульяна Пылаева поделилась, что именно во «ВКонтакте» у нее начались первые мемы и переписки, там же она встретила и свою любовь.

К поздравлениям присоединились Азамат Мусагалиев, Артемий Лебедев, Карина Мурашкина, Варвара Щербакова, Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Видео знаменитостей можно найти в «VK Клипах» по хештегу #праздную.

Праздничные активности доступны всем пользователям в сервисе «ВКонтакте 20 лет». Желающие смогут «задуть свечи на торте», узнать, сколько лет они вместе с соцсетью, рассказать об этом друзьям в историях и получить анимированный подарок. Также доступна установка праздничных статусов — как платных, так и бесплатных.

Кроме того, соцсеть собрала отдельный список треков для каждого года регистрации. В «VK Квизе» проходит игра к 20-летию. Платформа представит и ролик «Эффект ВКонтакте» — о том, как одно действие может запустить цепочку других.

Ранее стало известно, что «Фандом Фест ВКонтакте» пройдет в Москве 10 и 11 октября. Программа включает эксклюзивные презентации фильмов, сериалов, видеоигр и комиксов, хедлайнерами фестиваля станут южнокорейский рэпер BewhY и k-pop-группа W24.