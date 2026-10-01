Россиянам рассказали о профессиях с наиболее комфортными условиями работы

Дата-сайентисты, продуктовые аналитики и методологи показали наиболее высокий уровень удовлетворенности условиями своей работы. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервисов hh.ru и Dream Job сообщило РИА «Новости» .

«Топ-15 полностью занят аналитическими, управленческими и коммуникационными ролями», — отметили специалисты.

Уровень удовлетворенности условиями труда составил у дата-сайентистов 4,63, у продуктового аналитика – 4,62, а у методолога – 4,6. Среди профессий-лидеров также оказались финансовые и инвестиционные аналитики, агенты по недвижимости, а также работники нефтегазовой сферы и телекоммуникаций.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров отметил, что большинству специалистов не требуется опыт работы с ИИ. По его словам, спрос на авторов, специализирующихся на работе с текстами, упал за год на 20-30%.

Несмотря на это, работодатели по-прежнему высоко ценят специалистов с креативным мышлением и умением работать с современными технологиями.