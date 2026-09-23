Садовод Туманов объяснил, как собирать яблоки для долгого хранения

Председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов посоветовал снимать яблоки с дерева руками, а перед хранением отбирать поврежденные плоды, сообщает aif.ru .

Стряхивать яблоки нельзя даже на натянутый брезент: при падении плоды ударяются друг о друга и потом плохо хранятся. Туманов рекомендует снимать их по одному. Для сбора с верхних ветвей можно использовать лестницу или стремянку.

Эксперт советует слегка повернуть яблоко и надавить указательным пальцем у плодоножки. Тянуть плод с силой не стоит: вместе с ним можно оторвать часть ветки, на которой в следующем году должны появиться цветочные почки.

После сбора урожай нужно перебрать. Битые, червивые и начинающие гнить яблоки лучше отправить на переработку. Остальные можно сложить в деревянные ящики и убрать в погреб.

Туманов рекомендует регулярно проверять запасы и удалять испорченные плоды, чтобы гниль не распространилась на соседние яблоки, пишут «Известия».