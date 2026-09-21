В Москве эмбриолог отсудила у клиники ЭКО более 10 млн рублей за патенты

Ученый-эмбриолог отсудила у медицинской клиники репродукции и ЭКО более 10 миллионов рублей за использование своих патентов. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным суда, женщина работала старшим эмбриологом и является автором медицинских служебных патентов в области репродуктологии, клинической эмбриологии и генетики. Клиника использовала ее разработки, но договор с автором не заключила.

Ученая неоднократно обращалась к руководству клиники с просьбой признать ее право на вознаграждение. Ответчик договор не подписал, после чего женщина подала иск. Суд удовлетворил требования частично.

В общей сложности взыскали авторские вознаграждения, проценты на сумму долга, проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда. Сумма составила более 10,7 миллиона рублей. Апелляционная инстанция признала решение первой инстанции законным и обоснованным. Оно вступило в силу.

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