Мошенники начали обманывать пенсионеров, обещая выплаты ко Дню пожилого человека

Пенсионерам начали массово звонить мошенники с предложением оформить разовую выплату ко Дню пожилого человека. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты представляются сотрудниками Социального фонда России или органов соцзащиты. Они сообщают о приеме заявлений на выплату или «компенсацию за неиспользованные путевки» и предлагают оформить начисление «без визита в МФЦ».

Для этого мошенники требуют у пенсионера номер карты, защитный код с обратной стороны и код из смс-сообщения. В «Мошеловке» подчеркнули, что настоящие сотрудники Соцфонда и соцзащиты никогда не запрашивают такие данные по телефону.

При поступлении подобных звонков специалисты посоветовали немедленно завершить разговор и перезвонить на горячую линию ведомства.

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