Явка на ДЭГ достигла 75%

Явка на платформе дистанционного электронного голосования достигла 75% по состоянию на 10:25 19 сентября. Об этом свидетельствуют данные портала ДЭГ .

Всего на дистанционное электронное голосование зарегистрировались 4 038 420 избирателей, из них участие приняли 3 034 295.

«Явка — 75,14%», — уточнили на сайте ДЭГ.

В Московской области явка на дистанционное голосование достигла 76,71% — таким способом свои голоса отдали 560 368 избирателей из 730 524.

К 9:40 явка на выборах в Госдуму достигла 30,23%, сообщил сайт Центральной избирательной комиссии. Голосование продлится до 20 сентября, избирательные участки закроются в 20:00 по московскому времени.