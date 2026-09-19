Почти 2,2 млн человек проголосовали на выборах в Москве электронно

На выборах в Москве около 2,2 миллиона избирателей проголосовали электронными бюллетенями за первые 24 часа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные общественного штаба по наблюдению.

«Выдано бюллетеней — 2 184 920. <…> До окончания [голосования] — один день 12 часов», — заявили в штабе.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Жители столицы также голосуют за муниципальных депутатов района Щукино. Избирательным правом в мегаполисе обладают более 7,8 миллиона человек.

Во второй день голосования участки вновь открылись в 08:00 и закроются в 20:00.