В МВД объяснили, нужно ли менять паспорт при изменении подписи

Россиянам не требуется менять паспорт при смене личной подписи. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.

Как пояснили в ведомстве, оформлять новый документ не нужно ни при намеренном изменении подписи, ни при ее естественной трансформации с течением времени.

«Если гражданин решил изменить подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно», — сказали в пресс-службе.

Также в МВД отметили, что если человек не может поставить подпись из-за физической неспособности, в паспорте ставится прочерк.

При этом при сильных изменениях внешности и некоторых других случаях документ потребуется обновить.