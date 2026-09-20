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    В МВД объяснили, нужно ли менять паспорт при изменении подписи

    МВД: россиянам не придется оформлять новый паспорт при смене подписи

    Фото: РИА «Новости»

    Россиянам не требуется менять паспорт при смене личной подписи. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.

    Как пояснили в ведомстве, оформлять новый документ не нужно ни при намеренном изменении подписи, ни при ее естественной трансформации с течением времени.

    «Если гражданин решил изменить подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно», — сказали в пресс-службе.

    Также в МВД отметили, что если человек не может поставить подпись из-за физической неспособности, в паспорте ставится прочерк.

    При этом при сильных изменениях внешности и некоторых других случаях документ потребуется обновить.