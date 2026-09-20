В МВД объяснили, нужно ли менять паспорт при изменении подписи
МВД: россиянам не придется оформлять новый паспорт при смене подписи
Россиянам не требуется менять паспорт при смене личной подписи. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.
Как пояснили в ведомстве, оформлять новый документ не нужно ни при намеренном изменении подписи, ни при ее естественной трансформации с течением времени.
«Если гражданин решил изменить подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно», — сказали в пресс-службе.
Также в МВД отметили, что если человек не может поставить подпись из-за физической неспособности, в паспорте ставится прочерк.
При этом при сильных изменениях внешности и некоторых других случаях документ потребуется обновить.