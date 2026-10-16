Россияне предпочли практичные подарки ко Дню отца

Одинаково часто россиянам сложно выбрать подарок отцу или партнеру — по 27% ответов. Купить ненужную вещь опасаются 26% опрошенных, 20% не знают пожеланий получателя, 17% не могут придумать оригинальный вариант. Лишь 7% легко определяются с покупкой.

Подарки по просьбе получателя выбирают 27%, на его увлечения ориентируются 20%. Сюрпризы и впечатления предпочитают 12%.

Видео, обзоры и подборки хотя бы раз подтолкнули 47% участников к незапланированной покупке. Еще 30% сохраняли идеи на будущее. При выборе важнее всего подробное описание товара — его отметили 42%.

По аналитике Почты Mail, среди популярных вариантов — товары с маркетплейсов (34%), цифровые товары и подписки (30%), билеты на мероприятия (16%). На категорию «Дом и ремонт» пришлось 14%, на электронику — 7% покупок. Средние чеки выросли на 59% и 30%, до 20 тысяч и 17 тысяч рублей соответственно, передает Piter.tv.