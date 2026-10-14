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    Стала известна причина частичной эвакуации из аэропорта Внуково

    Частичную эвакуацию объявили в аэропорту Внуково

    Фото: РИА «Новости»

    Сотрудники московского аэропорта Внуково провели частичную эвакуацию авиагавани. Об этом пресс-служба предприятия сообщила в официальном телеграм-канале.

    На территории аэропорта звучала сирена. Некоторых людей вывели из терминала А, затем им разрешили вернуться в здание.

    Как объяснили во Внукове, работники авиагавани действовали штатно. Примерно в 23:10 они услышали пожарную сигнализацию. После проверки выяснилось, что звенела она в одном из кафе. Ничего не горело, датчик сработал из-за пара от мойки.

    Персонал этого заведения выключил все нагревательные приборы, сам ресторан закрывать не потребовалось.

    Ранее три летевших из Турции в Москву самолета развернулись над Литвой.

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