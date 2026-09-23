Россиянам разъяснили, как подготовить ребенка к пребыванию дома одному

Перед тем как оставить ребенка дома одного, родители должны обсудить с ним правила безопасности и подготовить квартиру. Об этом 23 сентября рассказала исполнительный директор «СберСтрахования» Елена Кошелева, сообщает газета «Известия» .

Кошелева отметила, что единого возраста для самостоятельного пребывания дома нет: все зависит от зрелости ребенка. Младших школьников к этому нужно готовить постепенно. Ребенок должен знать свой адрес, уметь пользоваться телефоном и понимать, к кому обратиться, если родители не отвечают. Контакты доверенного взрослого и служб помощи стоит оставить на видном месте, а порядок связи с родителями — согласовать заранее.

Перед уходом взрослым следует проверить дверь, окна, проводку и бытовые приборы. Лекарства, острые предметы и легковоспламеняющиеся жидкости нужно убрать из доступа. Ребенку необходимо объяснить, почему нельзя вставать на подоконник, выходить на балкон без взрослых и пользоваться незнакомой техникой.

Кошелева советует оставлять ребенку готовую еду. Если он будет разогревать ее сам, правила пользования приборами нужно разобрать заранее. Отдельного внимания требует газовая плита: ребенок должен знать, как действовать при запахе газа. Спички и зажигалки нельзя использовать для игр.

Дверь незнакомцам открывать нельзя, даже если они представляются сотрудниками служб. При пожаре ребенок должен выйти из квартиры, если путь безопасен, и позвонить по номеру 101 или 112. Тушить серьезное возгорание или устранять протечку и неисправность техники самостоятельно нельзя.