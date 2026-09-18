Глазов подал заявление об отставке с поста замглавы Верховного суда

Зампредседателя Верховного суда Юрий Глазов подал заявление об отставке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ВККС.

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит документ о прекращении полномочий 22 сентября 2026 года.

В 2020-м Совфед во время пленарного заседания назначил Глазова заместителем председателя Верховного суда. Он также возглавляет Судебную коллегию по гражданским делам ВС.

В 2026 года в отставку ушел глава Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Коллегия удовлетворила его заявление о прекращении полномочий. Народное собрание республики предложило кандидатуру Щукина на пост главы региона, президент Владимир Путин поддержал эту идею.