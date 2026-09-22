В московском ТЦ «Авиапарк» провели учебную эвакуацию

Посетителей торгового центра «Авиапарк» в Москве утром 22 сентября вывели из здания в рамках плановой учебной эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба торгового объекта.

После завершения мероприятия торговый центр продолжил работу в обычном режиме.

Информация о массовом выводе людей из ТЦ ранее появилась в некоторых московских Telegram-каналах. В администрации «Авиапарка» пояснили, что поводов для беспокойства не было: эвакуация носила учебный характер.

«„Авиапарк“ работает в штатном режиме», — сообщили в администрации торгового центра.

ТЦ находится на Ходынском бульваре на севере российской столицы.

Ранее сотрудники Мособлпожспаса провели с жителями Подмосковья профилактические беседы о действиях в случае эвакуации. Спасатели напомнили, что прятаться в закрытых местах нельзя, чтобы не осложнять работу специалистов.