На фестивале молодежи в Екатеринбурге провели 27 тысяч экскурсий

Около 27 тысяч экскурсий провели в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого замруководителя администрации президента России, председателя организационного комитета МФМ-2026 Сергея Кириенко.

По его словам, на фестиваль приехали 10 тысяч гостей. Это означает, что в среднем проводили по три экскурсии на человека.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября. На его площадках выступали официальный представитель МИД России Мария Захарова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также и ветеран СВО из Люберец Владимир Земсков. Вместе с ветераном СВО из Хабаровска, художником Ильей Бурченковым он выступил на шоу «Вызов», которое подготовила команда арт-кластера «Таврида.АРТ».