В ГД объяснили, как семья может разделить декретный отпуск

Декретный отпуск до достижения ребенком трех лет можно распределять между работающими членами семьи. Например, полгода мать, полгода — отец. Об этом заявил депутат ГД Дмитрий Свищев в беседе с РИА «Новости» .

Он уточнил, что оформить отпуск по уходу за ребенком может любой трудоустроенный родственник — мать, отец, бабушка с дедушкой или опекун.

«Отпуск по уходу за ребенком до трех лет можно разделить между членами семьи. Мама может сидеть первые полгода, папа — следующие полгода», — сказал Свищев.

Он отметил, что ключевое условие — наличие официального трудоустройства и подача соответствующего заявления своему работодателю.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с 360.ru заявила, что чаще всего в декрет уходят те мужчины, которые зарабатывают меньше жен.