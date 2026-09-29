Россиянам разъяснили, что подарок педагогу должен быть коллективным

На День учителя лучше выбрать полезный подарок вместо цветов. Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов предложил дарить педагогам ежедневники или наборы ручек, сообщает Москва 24 .

Анфиногенов считает, что букет быстро завянет, а ежедневник или качественные ручки останутся на память. В качестве альтернативы цветам он предложил растение в горшке для рабочего стола.

Эксперт напомнил: по статье 575 Гражданского кодекса России подарок сотруднику образовательной организации не должен стоить больше 3 тысяч рублей.

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова посоветовала дарить подарки от всего класса. По ее словам, личный презент от ученика может выглядеть как попытка добиться особого расположения учителя.

Холгова предложила выбрать книгу в качественном переплете или фарфоровую чайную либо кофейную пару. Родители также могут тактично спросить педагога о его пожеланиях.