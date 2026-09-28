Мошенники приманивают водителей скидками на АЗС. Как работает новая схема?
Хакер Дандамаев предупредил о краже денег через вредоносные APK якобы для АЗС
Мошенники начали распространять вредоносные APK-файлы под видом приложения крупной нефтегазовой компании. Пользователей заманивают бонусами на заправку, скидками и удобным поиском АЗС, но после установки программы злоумышленники могут получить доступ к данным смартфона и попытаться похитить деньги. Как распознать опасное приложение и что делать, если оно уже оказалось на телефоне?
Как автомобилистов заманивают бонусами
О новой мошеннической схеме предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Злоумышленники создали фишинговый сайт, дизайн которого имитирует ресурсы крупной нефтегазовой компании. На нем пользователям предлагают скачать якобы официальное приложение и обещают бонусные баллы на заправку.
В описании сервиса говорится о карте АЗС по всей России, информации о наличии топлива и возможности получать скидки. Чтобы предложение выглядело убедительнее, мошенники разместили на сайте фиктивные отзывы якобы уже воспользовавшихся программой автомобилистов.
В действительности пользователю предлагают загрузить APK-файл. В МВД призвали не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно полученные по ссылкам из мессенджеров или с сомнительных сайтов, а также внимательно следить за разрешениями, которые запрашивает программа.
Что произойдет после установки вредоносного APK
Последствия зависят от того, какое именно вредоносное программное обеспечение скрывается внутри файла. Белый хакер и специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев рассказал 360.ru, что заражение может поставить под угрозу как личные данные, так и деньги владельца смартфона.
«Если это APK, то можно заразить смартфон вирусом и лишиться сбережений, если есть банковские приложения. Может еще случиться так, что злоумышленники получат доступ к SMS, камере и всему прочему», — предупредил специалист.
Опасность и в том, что мошенники могут получить доступ к SMS. По словам Дандамаева, это поможет злоумышленникам завладеть учетными записями пользователя, поскольку приложение способно перехватывать сообщения с кодами подтверждения.
Подобные вредоносы уже использовали для хищения денег. Ранее МВД сообщало о пресечении деятельности предполагаемых разработчиков программы «Мамонт». Ее распространяли через Telegram под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов.
После заражения устройства злоумышленники получали возможность с помощью SMS-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших на подконтрольные телефонные номера и электронные кошельки. По оперативным данным МВД, участники группы могли быть причастны более чем к 300 киберпреступлениям.
Как распознать вредоносное приложение
Одним из тревожных признаков Дандамаев назвал большое количество разрешений, которые приложение требует после установки. Особенно подозрительной должна выглядеть ситуация, когда запрашиваемые возможности явно не нужны программе для выполнения заявленных функций.
«Приложение просит очень много разрешений — например, доступ к камере. Оно может выглядеть как что-то обычное, а когда открываешь, ничего не происходит: либо появляется какой-то странный экран, где ничего информативного нет, либо ничего не происходит, а приложение просто работает в фоне», — объяснил специалист.
На чрезмерные разрешения как возможный признак вредоносного ПО обращает внимание и Kaspersky. Среди других симптомов заражения специалисты называют:
- внезапное замедление работы устройства,
- быстрый разряд аккумулятора,
- перегрев,
- появление неизвестных программ и всплывающих окон,
- необычный расход интернет-трафика,
- SMS, которые владелец телефона не отправлял.
Как Android защищает от вредоносных программ
Google Play Защита проверяет приложения во время установки и периодически сканирует уже установленные программы. Причем проверка распространяется и на приложения, полученные из сторонних источников.
При обнаружении потенциально опасной программы система может предупредить пользователя, заблокировать приложение или удалить его. Google также может блокировать установку непроверенной программы, если та запрашивает разрешения на доступ к конфиденциальным данным, которые обычно используются при финансовом мошенничестве.
По словам Дандамаева, распространение вредоносов через APK-файлы особенно характерно для Android из-за возможности устанавливать программы не только из официального магазина.
«Под iOS меньше шансов заразиться, а под Android их можно устанавливать и маскировать под какие-то другие приложения — например, под приложение банка или дешевого такси», — объяснил эксперт.
Поэтому МВД рекомендует не скачивать приложения из непроверенных источников и по подозрительным ссылкам, пользоваться антивирусной защитой и регулярно обновлять операционную систему.
Что делать, если вредоносный APK уже установили
Простого удаления подозрительной программы может оказаться недостаточно, предупредил Дандамаев.
«Дополнительные действия — почистить телефон антивирусом, а в идеале сделать бэкап этого телефона и установить прошивку новую», — рассказал специалист.
Kaspersky также рекомендует проверить список установленных программ, удалить подозрительное приложение и просканировать устройство защитным ПО. Если вредонос продолжает работать или вновь появляется после удаления, одним из наиболее надежных вариантов может стать сброс смартфона к заводским настройкам. Перед этим необходимо сохранить важные фотографии, контакты и другие нужные данные, не перенося в резервную копию подозрительные приложения.
Google, в свою очередь, рекомендует оставлять Play Защиту включенной. Она активирована на Android по умолчанию и способна сканировать в том числе APK-файлы, полученные не из Google Play.
Главным способом защиты остается осторожность еще до установки программы. Предложение получить бонусы или скидку не должно становиться поводом скачивать APK по неизвестной ссылке: официальное приложение лучше искать самостоятельно через проверенный магазин или официальный ресурс компании.