Мошенники приманивают водителей скидками на АЗС. Как работает новая схема?

Хакер Дандамаев предупредил о краже денег через вредоносные APK якобы для АЗС

Мошенники начали распространять вредоносные APK-файлы под видом приложения крупной нефтегазовой компании. Пользователей заманивают бонусами на заправку, скидками и удобным поиском АЗС, но после установки программы злоумышленники могут получить доступ к данным смартфона и попытаться похитить деньги. Как распознать опасное приложение и что делать, если оно уже оказалось на телефоне?

Как автомобилистов заманивают бонусами

О новой мошеннической схеме предупредило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Злоумышленники создали фишинговый сайт, дизайн которого имитирует ресурсы крупной нефтегазовой компании. На нем пользователям предлагают скачать якобы официальное приложение и обещают бонусные баллы на заправку.

В описании сервиса говорится о карте АЗС по всей России, информации о наличии топлива и возможности получать скидки. Чтобы предложение выглядело убедительнее, мошенники разместили на сайте фиктивные отзывы якобы уже воспользовавшихся программой автомобилистов.

В действительности пользователю предлагают загрузить APK-файл. В МВД призвали не устанавливать приложения из непроверенных источников, особенно полученные по ссылкам из мессенджеров или с сомнительных сайтов, а также внимательно следить за разрешениями, которые запрашивает программа.

Что произойдет после установки вредоносного APK

Последствия зависят от того, какое именно вредоносное программное обеспечение скрывается внутри файла. Белый хакер и специалист по кибербезопасности Марсель Дандамаев рассказал 360.ru, что заражение может поставить под угрозу как личные данные, так и деньги владельца смартфона.

«Если это APK, то можно заразить смартфон вирусом и лишиться сбережений, если есть банковские приложения. Может еще случиться так, что злоумышленники получат доступ к SMS, камере и всему прочему», — предупредил специалист.

Опасность и в том, что мошенники могут получить доступ к SMS. По словам Дандамаева, это поможет злоумышленникам завладеть учетными записями пользователя, поскольку приложение способно перехватывать сообщения с кодами подтверждения.

Подобные вредоносы уже использовали для хищения денег. Ранее МВД сообщало о пресечении деятельности предполагаемых разработчиков программы «Мамонт». Ее распространяли через Telegram под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов.

После заражения устройства злоумышленники получали возможность с помощью SMS-банкинга переводить деньги с банковских карт потерпевших на подконтрольные телефонные номера и электронные кошельки. По оперативным данным МВД, участники группы могли быть причастны более чем к 300 киберпреступлениям.