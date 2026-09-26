Симоньян трогательно вспомнила мужа в годовщину его смерти

Прошел ровно год со дня смерти актера и режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила его вдова — главный редактор RT Маргарита Симоньян — в своем канале на платформе «Макс» .

«Сегодня год, как рядом нет его тела», — написала Симоньян.

Она также отметила, что почти два года не слышала смеха мужа и его слов. В конце публикации журналистка призналась, что очень скучает по нему.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября 2025 года, до этого он девять месяцев провел в коме после третьего инфаркта миокарда.

Вдова учредила премию имени режиссера и выпустила автобиографический роман «Непервая любовь. Исповедь горя и радости». Все дивиденды от продажи книги Симоньян направила на помощь пострадавшим от атак украинских БПЛА.