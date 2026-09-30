Россиянам рассказали, как сократить плату за отопление на 40%

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал способы снизить расходы на отопление: установить приборы учета и регулировки тепла, а также утеплить окна и двери, сообщает «Абзац» .

В домах с отдельной подачей тепла в каждую квартиру собственники могут установить индивидуальный счетчик и терморегулятор. Это позволит управлять температурой в комнатах и платить за фактическое потребление. По словам Бондаря, электронные термоголовки способны снизить расходы на отопление до 40%.

Если трубы проходят через все этажи, такой вариант не подойдет: счетчик потребуется на каждую батарею, а термоголовка может нарушить работу стояка. Для всего дома Бондарь предложил установить устройство, которое регулирует подачу тепла в зависимости от погоды. Оно может сократить расходы на 30–40% и окупиться за один-два сезона. Решение должны поддержать две трети собственников на общем собрании.

Утепление окон и дверей поможет уменьшить приток холодного воздуха. Если температура в квартире ниже нормы, жильцы могут вызвать представителя управляющей компании или теплоснабжающей организации для составления акта. Этот документ дает основание для перерасчета платы; обратиться за ним можно в течение шести месяцев с момента нарушения, передает радио Sputnik.