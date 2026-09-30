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    Россиянам рассказали, как сократить плату за отопление на 40%

    Эксперт по ЖКХ Бондарь: жильцы могут добиться перерасчета при холодных батареях

    Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь назвал способы снизить расходы на отопление: установить приборы учета и регулировки тепла, а также утеплить окна и двери, сообщает «Абзац».

    В домах с отдельной подачей тепла в каждую квартиру собственники могут установить индивидуальный счетчик и терморегулятор. Это позволит управлять температурой в комнатах и платить за фактическое потребление. По словам Бондаря, электронные термоголовки способны снизить расходы на отопление до 40%.

    Если трубы проходят через все этажи, такой вариант не подойдет: счетчик потребуется на каждую батарею, а термоголовка может нарушить работу стояка. Для всего дома Бондарь предложил установить устройство, которое регулирует подачу тепла в зависимости от погоды. Оно может сократить расходы на 30–40% и окупиться за один-два сезона. Решение должны поддержать две трети собственников на общем собрании.

    Утепление окон и дверей поможет уменьшить приток холодного воздуха. Если температура в квартире ниже нормы, жильцы могут вызвать представителя управляющей компании или теплоснабжающей организации для составления акта. Этот документ дает основание для перерасчета платы; обратиться за ним можно в течение шести месяцев с момента нарушения, передает радио Sputnik.

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