В Госдуме предложили исключить выходные из времени отпуска
ЛДПР разработала законопроект об исключении выходных из числа дней отпуска
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили не учитывать выходные дни при расчете длительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщил ТАСС.
Законопроектом предложили внести изменения в статью 120 Трудового кодекса. В пояснительной записке отметили, что при разделении отпуска на части в обязательные 14 календарных дней могут войти четырех до шести выходных, и непрерывный период отдыха сокращается до 8-10 рабочих дней.
По мнению парламентариев, если убрать выходные из расчета, граждане смогут использовать отпускные дни эффективнее.
Год назад партия уже выдвигала эту инициативу год назад, с тех пор документ доработали и намерены добиваться его принятия в следующем созыве.
Ранее экономист Игорь Балынин назвал сентябрь и октябрь выгодными для отпуска. В этих месяцах по 22 рабочих дня, а значит сумма выплат будет выше.