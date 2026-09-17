В Госдуме предложили исключить выходные из времени отпуска

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили не учитывать выходные дни при расчете длительности ежегодного оплачиваемого отпуска. Об этом сообщил ТАСС .

Законопроектом предложили внести изменения в статью 120 Трудового кодекса. В пояснительной записке отметили, что при разделении отпуска на части в обязательные 14 календарных дней могут войти четырех до шести выходных, и непрерывный период отдыха сокращается до 8-10 рабочих дней.

По мнению парламентариев, если убрать выходные из расчета, граждане смогут использовать отпускные дни эффективнее.

Год назад партия уже выдвигала эту инициативу год назад, с тех пор документ доработали и намерены добиваться его принятия в следующем созыве.

Ранее экономист Игорь Балынин назвал сентябрь и октябрь выгодными для отпуска. В этих месяцах по 22 рабочих дня, а значит сумма выплат будет выше.