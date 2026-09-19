Путин поддержал предложения «Единой России» по расширению программы социальной газификации

Президент России Владимир Путин поддержал расширение программы социальной догазификации и предложил включить в нее сельские дома культуры. Кроме того, регионам планируют выделить еще 1,2 миллиарда рублей на субсидии гражданам для покупки газового оборудования.

Предложения во время телемоста по подключению новых объектов к газу озвучил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, из регионов поступает много обращений с просьбой распространить программу на дома культуры в сельской местности.

«Поддерживаем и предложение выделить регионам в текущем году еще 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда правительства», — заявил Путин.

В Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки жителей при подключении домов к газу. Льготникам могут бесплатно подвести газ до границ участка, компенсировать работы, выполненные на его территории, а на приобретение оборудования предусмотрено до 80 тысяч рублей. Такая помощь доступна, в частности, многодетным семьям, ветеранам и участникам боевых действий, некоторым категориям пенсионеров и инвалидов.

До конца 2026 года газ планируют провести еще в 5,5 тысячи подмосковных домов с населением свыше девяти тысяч человек. В программу также вошли более 70 СНТ, что позволит улучшить условия 18 тысячам человек. Всего за пять лет социальная газификация охватила 95 тысяч домовладений региона и дала доступ к природному газу 256 тысячам жителей. Почти три тысячи домов подключили на льготных условиях.

Также на открытии объектов социальной газификации Путин отметил, что Россия располагает крупнейшими запасами газа, и ресурс должен служить стране.