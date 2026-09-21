Силуанов дал прогноз по дефициту бюджета в 2026 году

Силуанов: дефицит бюджета в 2026 году не превысит 3% ВВП

Дефицит бюджета в России в 2026 году будет больше, чем закладывали изначально. При этом он не превысит 3% ВВП, сообщил ИС «Вести» глава Минфина Антон Силуанов.

По словам министра, при исполнении бюджета возникли дополнительные потребности в расходах. Для их финансирования предусмотрят дополнительные источники.

«Источниками финансирования этого дефицита будут в основном остатки средств. Мы будем выходить на рынок, но в тех пределах, которые обеспечат нам устойчивое положение финансового рынка», — отметил Силуанов.

Он добавил, что объем заимствований немного превысит запланированный, но на финансах это не отразится. Согласно закону о бюджете на 2026–2028 годы, в текущем году дефицит ожидали на уровне 1,6% ВВП.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о профиците федерального бюджета в августе. По его словам, он составил 606 миллиардов рублей.