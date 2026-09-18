Венгерский министр заявил о намерении отказаться от российского газа в 2027 году

Новое правительство Венгрии будет готово отказаться от российского газа к октябрю 2027 года, как того требует Брюссель, заявил министр экономики и энергетики Иштван Капитань. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интернет-издание Telex.

Капитань отметил, что кабмин во главе с Петером Мадьяром ведет переговоры с соседними странами и компаниями, поставляющими сжиженный природный газ. Трансграничные трубопроводы для таких поставок уже есть, поэтому Венгрия сможет удовлетворить свои потребности из других источников.

«Впрочем, конечно, еще предстоит увидеть, возникнет ли в этом необходимость, поскольку заранее предсказать развитие событий сложно», — добавил министр.

Ранее экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что вновь начнет бороться с нынешним правительством. Он добавил, что правящая партия стремится усилить зависимость страны от Евросоюза.