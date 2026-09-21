Мишустин заявил о переориентации торговли на Китай и Индию

Россия перенаправляет торговлю с рынков Европы и США на рынки Глобального Юга, включая Китай и Индию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума.

По словам главы кабмина, доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 85%. Правительство развивает экономику предложения и продвигает отечественные товары и бренды.

«С Европы и США торговля переориентируется на рынки Китая, Индии, стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока», — отметил Мишустин.

Он добавил, что эти усилия приносят результат. За первое полугодие 2026 года товарооборот России со странами Глобального Юга составил около 25 триллионов рублей.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что товарооборот между странами вырос на 28% за год и достиг 185 миллиардов долларов.