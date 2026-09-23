К цифровому рублю подключились 36 банков
К платформе цифрового рубля подключились 36 российских банков. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщило РИА «Новости».
По словам Набиуллиной, по закону подключиться должен был 21 банк, еще 15 сделали это добровольно. За первые три недели после полноценного запуска инструмента россияне открыли почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях.
Регулятор планирует развивать функционал платформы. В ближайших планах — тестирование офлайн-платежей. ЦБ вместе с разработчиками защищенных сим-карт готовит решение, которое позволит платить цифровыми рублями без мобильного интернета.
В дальнейшем Банк России рассчитывает запустить трансграничные платежи в цифровом рубле со странами, где есть аналогичные решения.
Сотрудники Министерства финансов уже начали получать зарплату в цифровых рублях.