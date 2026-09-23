К цифровому рублю подключились 36 банков

К платформе цифрового рубля подключились 36 российских банков. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщило РИА «Новости» .

По словам Набиуллиной, по закону подключиться должен был 21 банк, еще 15 сделали это добровольно. За первые три недели после полноценного запуска инструмента россияне открыли почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях.

Регулятор планирует развивать функционал платформы. В ближайших планах — тестирование офлайн-платежей. ЦБ вместе с разработчиками защищенных сим-карт готовит решение, которое позволит платить цифровыми рублями без мобильного интернета.

В дальнейшем Банк России рассчитывает запустить трансграничные платежи в цифровом рубле со странами, где есть аналогичные решения.

Сотрудники Министерства финансов уже начали получать зарплату в цифровых рублях.